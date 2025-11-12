Am 10. November 2025 fand im festlichen Steinernen Saal des Linzer Landhauses die Verleihung des Preises „Oberösterreichischer Chor des Jahres 2025“ statt. Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer überreichte diese besondere Auszeichnung für unseren Kirchenchor stellvertretend an den Chorleiter Christian Köpfle.

Der Preis wird jährlich an herausragende Chöre des Landes in verschiedenen Kategorien vergeben und gilt als eine der bedeutendsten Ehrungen im oberösterreichischen Chorwesen.

Für diese Auszeichnung können sich die Chöre nicht selbst bewerben, stattdessen erfolgt die Nominierung durch außenstehende Kenner*innen der Chorszene. Eine unabhängige Fachjury trifft schließlich die Entscheidung über die Vergabe, wodurch ein hohes Maß an Qualität und Objektivität gewährleistet wird.

Die feierliche Zeremonie wurde von den prämierten Chören selbst musikalisch umrahmt. Sie präsentierten abwechslungsreiche Beiträge, die die Vielseitigkeit und das hohe künstlerische Niveau der oberösterreichischen Chormusik eindrucksvoll widerspiegelten.

Begleitet wurden die Ausgezeichneten von einer Reihe an Unterstützern und Vertretern der Pfarre Vöcklamarkt – wie Dr. Fritz Pillichshammer, KonsR Mag. Johann Greinegger, Irmgard Raffetzeder und Gerti Andehsner – sowie von BGM Alois Six (Vöcklamarkt) und BGMin Gabriele Aigenstuhler (Pfaffing). Ihre Anwesenheit unterstrich die Wertschätzung, die das Chorwesen in unserer Gemeinde und weit über die Grenzen hinaus genießt.

Die Veranstaltung endete mit einem stimmungsvollen musikalischen Ausklang und einem regen Austausch zwischen den Ehrengästen, den Jury-Mitgliedern und den ausgezeichneten Chören.