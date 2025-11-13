Die Freiwillige Feuerwehr Mitterweißenbach lädt zur Feuerlöscherüberprüfung am Freitag, den 21. November sehr herzlich ein.

Handfeuerlöscher sollten Sie alle 2 Jahre überprüfen lassen, um die sichere Funktion des Feuerlöschers zu gewährleisten.

Die öffentliche Feuerlöscherüberprüfung findet von 14:00 bis 18:00 Uhr im Feuerwehrhaus von Mitterweißenbach statt. Die Löscher können aber schon am Mittwoch, den 19. November ab 18:00 Uhr beim Zeughaus der Feuerwehr abgegeben werden.