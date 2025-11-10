Mit großer Begeisterung endete das Job-Event „Die Talente Almtal“, welches am 10. Oktober 2025 in der Mittelschule Scharnstein erstmalig stattfand.

Zahlreiche InteressentInnen konnten wertvolle Einblicke in die vielfältigen Karrierechancen der Region gewinnen und sich mit potenziellen Arbeitgebern austauschen.

Im Rahmen des Job-Events hatten teilnehmende SchülerInnen mithilfe eines Stempelpasses die Chance, vier attraktive Preise zu gewinnen: ein iPad, AirPods und zwei Saisonkarten für das Skigebiet Kasberg. Diese wurden von den Firmen K.u.F. Drack, Wolf Systembau GmbH und der Almtal-Bergbahnen GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt.

Zu den glücklichen Gewinnern zählten Sophie Bammer (NMS Scharnstein), Ilona Rab (Poly Gmunden), Daniel Edelbacher (ABZ Altmünster) und Florian Buchegger (MS Laakirchen).

Über den Klassensieg und somit 300€ für die Klassenkassa (gesponsert von der Firma Wolf Systembau GmbH) freuten sich die SchülerInnen der 3s der Mittelschule Laakirchen.

„Das Job-Event war ein großer Erfolg. Einmal mehr wurde deutlich, wie viele herausragende Lehrbetriebe es in der Region gibt, die jungen Menschen eine erstklassige Ausbildung ermöglichen.“, freut sich Martin Ettinger, Obmann WKO Gmunden.