Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden wurde am Sonntagvormittag in Ebensee von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Der Fußgänger soll trotz geschlossener Schranken und Rotlicht den Bahnübergang überquert haben und ist dabei gestürzt.

Der Vorfall ereignete sich am 2. November 2025 gegen 11:15 Uhr am Eisenbahnübergang Rindbachstraße in Ebensee auf der Bahnstrecke Attnang-Puchheim – Stainach-Irdning. Laut Polizei wollte der 60-Jährige die Gleise ortsauswärts in Richtung Rindbach überqueren, obwohl die Schrankenanlage bereits geschlossen und das Rotlicht eingeschaltet war.

Schnellbremsung blieb ohne Erfolg

Mitten am Bahnübergang stolperte der Mann und fiel zu Boden. Der 54-jährige Lokführer aus dem Bezirk Gmunden leitete sofort eine Schnellbremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde im Bereich des rechten Fußes vom Zug erfasst und einige Meter mitgeschleift.

Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Der Mann erlitt einen Bruch des rechten Fußes und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen. Der Lokführer sowie alle Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt.

Quelle: LPD OÖ