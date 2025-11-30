In der Weihnachtszeit steigt die Versuchung, Haustiere als besondere Überraschung unter den Christbaum zu legen. Doch diese Entscheidung birgt erhebliche Risiken. Viele Menschen unterschätzen die langfristige Verantwortung, die die Haltung eines Tieres mit sich bringt. Pflege, Futter, Bewegung, Tierarztkosten und der nötige Zeitaufwand werden häufig erst nach der Anschaffung in vollem Umfang erkannt. Besonders Kinder reagieren spontan und begeistert auf junge Tiere, verlieren jedoch oftmals nach kurzer Zeit das Interesse, was die gesamte Familie schnell überfordern kann.

Viele Tierheime berichten jedes Jahr von einer erhöhten Zahl an abgegebenen oder ausgesetzten Haustieren unmittelbar nach den Feiertagen. Dieser Trend zeigt deutlich, dass Tiere keine Geschenkartikel sind, die man bei Nichtgefallen einfach zurückgeben kann, sondern Lebewesen mit Bedürfnissen und Ansprüchen.

„Eine verantwortungsvolle Entscheidung beginnt daher lange vor der Anschaffung und setzt eine gründliche Auseinandersetzung mit den Anforderungen des jeweiligen Tieres voraus.“ so Gabi Kaar von der Wildtierstation Aurachtal. Ebenso sollte geprüft werden, ob das Tier zum Lebensstil der Familie passt und ob die langfristigen Verpflichtungen tragbar sind.

Wer dennoch etwas Gutes tun möchte, kann auf Alternativen wie Spenden oder Patenschaften zurückgreifen. Die Wildtierstation in Reindlmühl ist besonders auf Spenden angewiesen, weil sie im Gegensatz zu Tierheimen keine öffentlichen Förderungen erhalten. Weiters sind auch Patenschaften zu Tieren, die sich in der Station befinden möglich.

Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die Zoo-Handlung von Monika Maringer in Pinsdorf; hier wurde ein geschmückter Christbaum aufgestellt, wo man sich den Weihnachtsschmuck gegen eine kleine Spende mit nach Hause nehmen kann. Diese Gelder kommen zur Gänze der Wildtierstation Aurachtal zugute. Herzlichen Dank, Monika!

Solche Gesten unterstützen nachhaltig, ohne ein Lebewesen in eine unklare Zukunft zu schicken. Weihnachten sollte kein Anlass für unüberlegte Tierkäufe sein, sondern eine Zeit der Besinnung und Verantwortung, sowie zum Wohl der Tiere und der Menschen.

Spendenkoto der Wildtierstation: AT09 1506 0001 7120 4746