Seit 36 Jahren laden die Lions Clubs weltweit Kinder zwischen 11 und 13 Jahren ein, sich in grafischer Form mit dem Thema „Frieden“ auseinander zu setzen, seit 2008 organisiert der Ischler Lions Club den Friedensplakat-Malwettbewerb für Schulen in unserer Region. Und gerade in Zeiten, wo leider tagtäglich Kriegsberichte über alle Medienkanäle ins Haus kommen, ist es umso bewundernswerter, welche Gedanken und Überlegungen die Schülerinnen und Schüler auf das Papier bringen und dies teilweise in bestechender technischer Ausführung. Thema war dieses Jahr „Gemeinsam einig“.

Gerold Schodterer, der seit vielen Jahren diesen Wettbewerb betreut und in Kontakt mit 4 Schulen aus dem inneren Salzkammergut steht, schilderte kurz, wie schwer es letztlich für die Jury immer wieder ist, aus vielen tollen Bildern drei Sieger auszuwählen. Denn eigentlich gebührt allen Teilnehmer*innen ein Preis, während die Regeln halt nur 3 Spitzenplätze gestatten. Deshalb hatte sich die Jury dann auch entschlossen, sowohl an der MS Strobl, als auch an der SportMS Ebensee, extra Anerkennungspreise zu vergeben.

Vizepräsident Alfred Reimair brachte den jungen Künstler*innen die Grundidee der Lions näher, nämlich dort rasch zu helfen, wo Menschen unverschuldet in Notlagen gekommen sind, und er erläuterte das mit einprägsamen Beispielen aus dem engeren Lebensumfeld der jungen Zuhörer.

Der Lions Club bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren und Förderern, die diese Aktion unterstützen, gibt es doch Preise in Form von Ischler Gulden für die Bestplatzierten und Anerkennungspreise eines großen Thermenresorts als Dankeschön an die betreuenden Pädagog*innen. Die Lions dankten auch den Schulleitern und engagierten Lehrer*innen sehr herzlich, denn sie schaffen ein Unterrichtsklima, in dem sich die Jugendlichen kreativ entfalten können – immerhin waren insgesamt knapp 120 Bilder eingereicht worden!

An der MS Strobl siegte Sandra Leitner (3c Klasse) vor Michaela Jurišová und Emma Laimer (beide 3c), Anerkennungspreise gab es für Isabella Wahrenburg und Felix Hinterberger (beide 2b).

An der SportMS Ebensee konnte sich Luis Stögner (2a Klasse) vor Sebastian Daxner (2a) und Josephine Gocan (2b) behaupten, Sonderpreise gab es für Valerie Schrempf, Margareta Steinkogler und Lukas Spitzer.