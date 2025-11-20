Fünf Feuerwehren standen am Donnerstagnachmittag bei einem Dachstuhlbrand bei einem Doppelhaus in Attnang-Puchheim im Einsatz.

Die Feuerwehr wurde am Nachmittag mit dem Einsatzstichwort „Brand im Dachbereich“ alarmiert. Bei einem Doppelhaus im Gemeindegebiet von Attnang-Puchheim brannte es im Dachbereich.

Weitere Kräfte wurden nachgefordert, sodass letztlich fünf umliegende Feuerwehren im Einsatz standen. Das Feuer wurde in erster Linie mit einem Bohrlöschgerät von der Drehleiter aus bekämpft und eingedämmt.

Neben den Kräften der Feuerwehren stand auch das Rote Kreuz mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, sowie die Polizei. Ersten Angaben nach soll niemand verletzt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Die Karl Rank-Straße war für die Dauer des Feuerwehreinsatzes gesperrt, umliegende Straßen teils erschwert passierbar.

Bildquelle: laumat/Matthias Lauber