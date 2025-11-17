Im Rahmen des Betriebswirtschaftsunterrichts erhielten die 3. Jahrgänge der BHAK Bad Ischl die Möglichkeit, die Steyr-Traktorenwerke (CNH Industrial Österreich GmbH) in St. Valentin zu besichtigen. Dort bekamen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die exakte Logistik und Produktion des globalen Unternehmens. Die Traktoren, die in St. Valentin produziert werden, werden auf Auftrag genau nach den Spezifikationen der jeweiligen Kunden gefertigt und weltweit ausgeliefert. Ein Highlight war aber nicht nur die Produktion an sich, sondern, dass man die fertigen Traktoren auch hautnah erleben und besichtigen durfte.
Herzlichen Dank für die äußerst spannenden Einblicke!
