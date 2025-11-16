Mit mehr als 2.000 Arbeitsplätzen in 128 verschiedenen Berufen, von denen eine Vielzahl eine kaufmännische Ausbildung erfordern, ist der Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums Linz ein bedeutender Arbeitgeber.

Am Donnerstag, den 13.11.2025 besuchte die Ethik-Gruppe der 4. und 5. Jahrgänge der BHAK Bad Ischl den Neuromed Campus des Johannes-Kepler-Universitätsklinikums in Linz.

Die ehemalige HAK-Professorin Frau Mag. Ingrid Mair-Mayer, die nun selbst als Psychotherapeutin am Neoromed Campus tätig ist, empfing die Schülerinnen und Schüler sowie Ethik-Lehrerin Mag. Alexandra Auhuber, um einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten am Neuromed Campus zu geben. Im Anschluss gab es die Möglichkeit, mit Frau Alexandra Schaubmayr PM.ME, einem Mitglied des medizinischen Ethik-Komitees des Kepler Universitätsklinikums, aktuelle medizinische „Dilemmata“ zu diskutieren. Ein Rundgang durch den Psychiatrie-Trakt des Krankenhauses durch den Stationsleiter im Bereich Pflege, Herrn DGKP Thoms Gauges, rundete die Exkursion ab.

Danke für die spannende Exkursion und die großartige Betreuung!