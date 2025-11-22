Am vergangenen Freitag verwandelten die „Krippenstoana Bergteifön“ das beschauliche Obertraun zum zehnten Mal in ein gigantisches Höllenspektakel. Dem Ruf des Teufels vom Obertrauner Krippenstein folgten Hunderte finstere Gäste aus umliegenden Tälern wie Gosau, Bad Goisern, Ebensee, Bad Ischl und Hallstatt, um gemeinsam eine unvergessliche Schau zu inszenieren.

Der zehnte Krampus Spektakel wurde zu einem vollen Erfolg. Über 500 neugierige Zuschauer ließen sich von den schaurig schönen Gestalten in den Bann ziehen. Doch bevor die eigentliche Finsternis hereinbrach, überraschte der Nikolaus mit seinen gutmütigen Gehilfen und beschenkte die anwesenden Kinder.

Danach betraten die über 270 Höllenwesen, darunter Perchten und Teufel, mit wildem Geschrei den Platz vor dem Gemeindeamt. Sie gestalteten diesen augenblicklich in den Platz der Hölle um. Die Szenerie wirkte, als hätten sie die Pforten der Unterwelt aufgestoßen und ihre Bewohner in die Alpenlandschaft entlassen.

Infolgedessen waren die Veranstalter des Krampus Vereins mit 30 Mitgliedern überwältigt von der Resonanz. Ein besonders beeindruckendes Highlight bildeten die Höllenfürsten der „Zimmnitz Pass“ aus Bad Ischl. Sie fuhren mit ihrem Riesengefährt spektakulär auf den Schauplatz ein. Ihre Performance war ein visueller Donnerschlag der jeden Zuschauer faszinierte.

Weiterhin beweist diese Tradition ihre ungebrochene Anziehungskraft auf jung und alt. Leo Putz Obmann der „Krippenstoana Bergteifön“ zeigte sich begeistert. Er kommentierte den Erfolg: „Wir sind überwältigt von der großen Beteiligung und danken allen Besuchern sowie den über 270 Krampusse und Perchten, die zu diesem gelungenen Abend beigetragen haben.“

Der besondere Dank gebührt aber den vielen Helfern, die zum Erfolg des Abends beitrugen.

Zum Abschied wurde den Gästen am Platz von den „Pfandla Woidteifön“ , die ebenfalls mit einem Traktor samt Anhänger eintrafen, noch ein Feuerwerk geboten, um sie dann aus dem Platz der Hölle in die Almhütte an der Traun zur „After Show Party“ zu treiben.

Die Perchten Show war einmal mehr ein voller Erfolg und zelebrierte die uralte Tradition der Schreckgestalten mit lautstarker Musik und einer guten Portion Humor. Ein Abend voller grandioser Kostüme und unbändiger Energie der sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.