Nach über sechs Jahrzehnten gingen nun in Ebensees Bahnhofstraße 13 die Rollläden von „Früchte Eller“ herunter. Bereits mit 21 Jahren übernahm Thomas Eller die Obst- und Gemüsehandlung seiner Eltern. Der umtriebige Händler entwickelte sich zu einem verlässlichen Partner für unzählige Gastronomiebetriebe im Salzkammergut und darüber hinaus. Seine mehrfachen wöchentlichen Fahrten zum Markt am Südbahnhof in Linz sorgten dafür, dass er die regionale Bevölkerung mit einer großen Auswahl an frischen Früchten und Gemüsesorten verwöhnen konnte. Am letzten Wochenende verabschiedete sich Thomas Eller von seinen Kundinnen und Kunden und bedankte sich für deren Treue. Auch ehemalige Mitarbeiterinnen zollten ihrem geschätzten Arbeitgeber Respekt und wünschten ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.