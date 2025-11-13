Der 1984 in Brasilien geborene Gitarrist, Posaunist, Dirigent, Arrangeur und Komponist Emiliano Sampaio zog nach Graz, wo er Jazzkomposition und Posaune studierte.Seine Musik wurde in wichtigen brasilianischen, australischen und europäischen Jazzclubs und Festivals gespielt. Als Dirigent, Arrangeur und Komponist arbeitete er u.a. mit dem Metropole Orkest (Niederlande), HR Frankfurt Radio Big Band, CCJO (Köln), JazzKombinat (Hamburg) und vielen anderen zusammen. Als Sideman ist Emiliano als Gitarrist und Posaunist in verschiedenen Ensembles wie „Sound Pollution Eclectic“, „Following Footsteps“, „Street View Dixie Club“ und „High Touring Collective“ aktiv. Derzeit ist Emiliano Professor für Gitarre an der Gustav Mahler Privatuniversität in Klagenfurt.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat seine Band Meretrio – mit Gustavo Boni (Bass) und Luis Oliveira (Drums) – das Publikum immer wieder mit ihrem Engagement für innovative musikalische Wege in ihren Bann gezogen und zehn Alben veröffentlicht, zwei davon mit dem renommierten Flötisten und Saxophonisten Heinrich von Kalnein von der Jazz Big Band Graz. „Óbvio“ (2016) erhielt eine Vier-Sterne-Kritik des Downbeat Magazine. Hörprobe
Donnerstag, 20. 11., 19.30 Uhr, Café Ramsauer, Bad Ischl Tickets
