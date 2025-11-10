Die Mehrzweckhalle Kirchham wurde am Samstag, den 8. November 2025, einmal mehr zur Bühne für Judo auf höchstem Niveau. Mit der Bezirksmeisterschaft der Altersklassen U10 bis U16 sowie drei Ligabegegnungen zeichnete sich früh ab: Das wird ein Tag für die Vereinsgeschichte.

Nachwuchs zeigt Herz, Technik und Teamgeist

Bereits am Vormittag kämpften 122 junge Athletinnen und Athleten aus dem Judobezirk Salzkammergut um die Bezirksmeistertitel. Die Begeisterung auf und neben der Matte war spürbar: engagierte Kämpfe, große Emotionen, faire Begegnungen und Eltern, Trainer sowie Fans, die die Halle bereits zu Beginn zum Brodeln brachten. Die starke Nachwuchsarbeit in Kirchham und in der Region zeigte sich eindrucksvoll.

Erfolgreicher Start in die Ligaduelle

Im Anschluss folgte die Jugendliga gegen JZ Rapso OÖ, die Kirchham souverän für sich entscheiden konnte. In der Landesliga B entwickelte sich gegen JZ Rapso Linz 2 ein Duell auf Augenhöhe. Mit taktischer Cleverness und großem Willen gelang schließlich auch hier der Sieg.

Saisonfinale der Landesliga A – präsentiert von Raiffeisen Salzkammergut

Um 19:00 Uhr stand das große Highlight an: Das Salzkammergut-Derby gegen das Judoteam Salzkammergut. Die Halle war voll, die Stimmung elektrisierend. Und der Moment war bedeutend: 50 Jahre nach dem ersten Landesligatitel 1975 kämpfte die Mannschaft von Trainer Bernhard Beiskammer um die Titelverteidigung und den 14. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Mit beeindruckender Entschlossenheit, Erfahrung in den Schlüsselkämpfen und getragen von lautstarker Unterstützung von den Rängen gelang der entscheidende Sieg.

Die Judo Union Kirchham ist erneut Landesmeister der Landesliga A – im Jubiläumsjahr!

Ein Erfolg, der Gemeinschaft zeigt

„Dieser Titel gehört dem gesamten Verein unserer Mannschaft, dem Trainerteam, den Familien, Unterstützern und Fans, die uns das ganze Jahr begleiten“, freut sich Obmann David Pühringer.

Ein besonderer Dank gilt der Raiffeisen Salzkammergut für die Präsentation und Unterstützung dieses besonderen Wettkampftages.

Die Judo Union Kirchham blickt stolz auf ein erfolgreiches Jahr zurück – und mit Freude nach vorne. Denn eines ist unumstößlich:

Judo lebt in Kirchham. Und Kirchham lebt Judo.