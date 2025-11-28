Die von Bibliothek Bad Ischl monatlich angebotene Onilo-Geschichtenzeit mit Mona Scholz erfreut sich großer Beliebtheit.

Auch die die 2. Klasse der Volksschule Concordia nahm daran teil und erlebte mit Otfried Preußlers Klassiker „Das kleine Gespenst oder Tohuwabohu auf Schloss Eulenstein“ Lese- und Bastelspaß in der Bibliothek. Nachwuchsarbeit vom Feinsten!

Lesezauber im Advent am 12. Dezember in der Bibliothek Bad Ischl Die Öffentliche Bibliothek der Pfarre Bad Ischl beteiligt sich an der Aktion „Lesezauber im Advent“, konzipiert vom Landesverband der oberösterreichischen Bibliotheken. Ziel des Projekts ist es, gerade in der Adventzeit, die Freude am Lesen zu fördern und bereichernde Begegnungen zu ermöglichen. 145 Bibliotheken in ganz Oberösterreich sind dabei!

Am Freitag, 12. Dezember 2025, lädt die Bibliothek Bad Ischl von 15:00 bis 17:00 Uhr zu einem gemütlichen Adventnachmittag für die ganze Familie ein. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine stimmungsvolle Geschichtenzeit mit Vorlesespaß freuen. Vorgelesen wird die Geschichte „Die kleine Hexe feiert Weihnachten“, jeweils um 15:00 Uhr und 16:00 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten – direkt in der Bibliothek oder per E-Mail an badischl@bibliotheken.at

Im Anschluss wird gemeinsam vorweihnachtlich gebastelt. Bei Keksen und Kinderpunsch können Groß und Klein den Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre genießen – eine wunderbare Gelegenheit, die Adventzeit gemeinsam zu erleben.