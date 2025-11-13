Mit ihrem Song „Echoes of a Dying Earth“ gewann eine Gruppe der 4B-Klasse des BG/BRG Bad Ischl bei einem Komponierwettbewerb zum Thema „Lied für die Erde“ einen Sonderpreis in Form eines Vocal Workshops.

Am 11. 11. besuchte uns Frau Julia Kaineder, Sängerin im A-Cappella-Ensemble „Lalá“, und arbeitete zwei Unterrichtseinheiten lang mit den SchülerInnen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es mit Bodypercussion und einem einfachen Lied zum Einsingen los. Gut aufgewärmt präsentierten die SchülerInnen ihr Lied und bekamen von Frau Kaineder neben viel Lob auch hilfreiche Tipps bezüglich Artikulation, Betonungen, Stimmsitz und Bühnenpräsenz. Zum Abschluss des Workshops wurde noch ein Gospel Song erarbeitet. Zentrales Thema war dabei der Aufbau – eine gute Basis für eventuelle zukünftige Kompositionsprojekte.

Dank des engagierten Einsatzes der Referentin verging die Zeit wie im Flug und die TeilnehmerInnen wurden beschwingt und motiviert in den weiteren Unterricht entlassen.