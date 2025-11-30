Seit 1965 gibt es den Ischler Lions Flohmarkt, diese Traditionsveranstaltung ist fixer Teil des Ischler Adventprogramms. Der Marienfeiertag, Montag, 8. Dezember 2025 ist also im katholischen Pfarrzentrum wieder ein Pflichttermin für alle, die gerne in einem Angebot stöbern, das vielleicht nicht mehr brandneu sein mag, das aber die Chance auf manche kuriose und interessante Rarität bietet. Abgerundet wird das Ganze durch die liebevolle Bewirtung durch die Lions und ihre Familienmitglieder.

Der LIONS-Club freut sich über alle gebrauchsfähigen und sauberen Gegenstände die angeliefert und abgegeben werden – Sammeltage sind Samstag, 6.12. von 14h00 – 17h00 und Sonntag, 7.12. von 9h00 – 12h00 und 14h00 – 17h00 im Pfarrzentrum am Auböckplatz.

Gerne werden Elektro-Kleingeräte, Geschirr und Haushaltsartikel, Kinderspielzeug, Bilder und Kunstgegenstände, Tonträger, Weißwaren, Hüte und Kappen, Schmuck oder Sportartikel – kurz: alles „Schöne“, das intakt und sauber ist, entgegen genommen. In der Boutique werden ausgesuchte Modeteile auf neue TrägerInnen warten. Leider können KEINE elektrischen Großgeräte wie Herde, Öfen, Kühlschränke, TV-Geräte, aber auch KEINE Bücher, Möbel, Bekleidung und Schuhe angenommen werden.

Versteigerung interessanter Preise

Als zusätzlichen Anreiz werden heuer zahlreiche hochwertige Preise versteigert bzw. verlost – unter anderem ein Reisegutschein im Wert von € 1.000,00 oder eine Apple-Watch im Wert von knapp € 500,00 und viele weitere Sachpreise, die zu einem moderaten Lospreis erstanden werden können.

Im Lions-Café ist alles für die Stärkung der Gäste vorbereitet: verschiedenste Schmankerl und dazu österreichische Qualitätsweine sowie frisch gezapftes Bier und alkoholfreie Getränke, sehr beliebt ist auch das umfangreiche Kuchenbuffet zum Kaffee: die Lions, ihre Gattinnen und Freunde holen die feinsten Familienrezepte hervor und backen für Sie!

Der Reinerlös dieses Flohmarktes wird wie gewohnt für Hilfsprojekte im inneren Salzkammergut verwendet. Im Jahresdurchschnitt können die Lions einmal pro Woche in Bad Ischl, Ebensee, Strobl oder St. Wolfgang hilfreich einspringen. Mit Ihrem Einkauf und Ihrem Besuch helfen Sie uns helfen!

Der Zeitplan:

Anlieferungstage: Samstag, 6.12., 14h – 17h

Sonntag, 7.12., 9 – 12h und 14 – 17h

Flohmarkt: Montag, 8.12., 8 – 16h