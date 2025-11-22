Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Kaiserstadt, angeführt von Bürgermeisterin Ines Schiller, den beiden Vizebürgermeistern, Vertreter*innen des Gemeinderates sowie der Ischler Wirtschaft, hatten sich am 21. November eingefunden, um die neue Lions Punschstandsaison gemeinsam zu eröffnen. Präsident Christof Kravutske würdigte die – damals visionäre – Idee eines Lionsfreundes, als neue Einnahmequelle zum Aufbringen von Spendenmitteln einen Punsch- und Glühweinstand zu versuchen. Die Idee hat voll eingeschlagen: Der Lionsstand gehört fix zum Ischler Adventgeschehen, die Rezepturen wurden aber in diesen 30 Jahren nicht verändert, die Lions kochen täglich frisch mit hochqualitativen Produkten.

Neu sind heuer die Lions Kekse, von den Männern erst kürzlich gebacken, sowie die frisch zubereiteten Suppen, die es an den Wochenenden gibt. Seit fast 3 Jahrzehnten sorgt die Jugendkapelle der Salinenmusik für die musikalische Umrahmung der Eröffnungsstunde, die jungen Musiker*innen gaben bei Kälte und Schneefall wieder Ihr Bestes.

Der Lions Punschstand am Schröpferplatz ist bis 6. Jänner 2026 täglich geöffnet, mit Ihrem Besuch helfen Sie uns helfen!