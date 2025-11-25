Das BG/BRG Bad Ischl durfte sich heuer erneut über einen äußerst erfolgreichen Tag der offenen Tür freuen – dieses Jahr sogar mit einem Besucherrekord! Zahlreiche Kinder und Eltern nutzten die Gelegenheit, das vielfältige Angebot der Schule kennenzulernen und sich persönlich ein Bild vom Unterrichtsalltag zu machen.

Gleich zu Beginn wurden die Besucher:innen von engagierten Schüler:innen-Guides herzlich begrüßt und auf individuelle Führungen durch das Haus eingeladen – ein Service, das von vielen Gästen besonders positiv hervorgehoben wurde. In den Klassen- und Fachräumen erwartete sie anschließend ein abwechslungsreiches Programm, das die gesamte Breite des schulischen Lebens widerspiegelte.

Zu den besonderen Attraktionen zählten heuer spannende naturwissenschaftliche Stationen mit Experimenten zum Mitmachen, kreative Workshops aus dem künstlerischen Bereich sowie musikalische Beiträge, bei denen Besucher:innen selbst aktiv werden konnten. Auch sportliche Vorführungen sorgten für Begeisterung und ermöglichten Einblicke in das vielfältige Bewegungsangebot der Schule.

Großen Anklang fand zudem das liebevoll gestaltete Buffet der 8.Klassen. In angenehmer Atmosphäre bot es Raum für Gespräche zwischen Eltern, Schüler:innen und Lehrer:innen.

Das BG/BRG Bad Ischl freut sich über den großen Zuspruch und das Interesse am Schulleben. Die vielen positiven Rückmeldungen bestätigen einmal mehr das Engagement der gesamten Schulgemeinschaft. Wir hoffen, viele der jungen Gäste im kommenden Schuljahr als neue Schüler:innen begrüßen zu dürfen.