Es ist wieder soweit! Auch in diesem Jahr laden die Tourismusschulen Bad Ischl herzlichst zu einem besonderen Highlight im Schuljahr ein: Das beliebte Charity-Event „Rad’ln mit Herz“ geht in die nächste Runde.

Von 17. bis 18. Dezember heißt es wieder: Aufsteigen, kräftig in die Pedale treten und gemeinsam Gutes tun!

Ab Mittwoch, 17. Dezember um 12 Uhr wird die Aula der TS Bad Ischl erneut zum Schauplatz sportlicher Ausdauer und gelebter Solidarität. 24 Stunden lang werden Teams auf Hometrainern doppelt Gutes tun – für ihre Gesundheit und für einen wohltätigen Zweck.

Die erradelten Distanzen werden auch heuer wieder in Geldspenden umgewandelt, welche verschiedenen regionalen Hilfsprojekten zugutekommen. So wird jeder Tritt in die Pedale zu einem wertvollen Beitrag für Menschen in Not.

Fachvorstand Günter Gaderbauer freut sich über die Fortsetzung der Aktion: „Nach dem großen Erfolg im Vorjahr war für uns klar: Das machen wir wieder! Wir möchten zeigen, dass Sport, Zusammenhalt und soziales Engagement wunderbar zusammenpassen.“ Auch Direktor Wolfgang Falkensteiner betont die Bedeutung des Events: „Rad’ln mit Herz“ ist mehr als nur ein sportlicher Wettbewerb – es ist ein Zeichen der Solidarität. Jeder ist eingeladen mitzumachen, egal ob sportlich aktiv oder passiv als motivierende Unterstützung im Publikum.“

Neben der sportlichen Herausforderung erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und kleinen Überraschungen. Für beste Stimmung und Verpflegung ist also gesorgt!

Wer als Radlteam Teil dieses besonderen Gemeinschaftserlebnisses sein möchte, kann sich ab sofort bei uns im Sekretariat unter 06132 24458 anmelden.

Denn eines ist sicher: Gemeinsam schaffen wir mehr – auf dem Rad und im Herzen!