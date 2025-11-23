Obertraun; Bei der 8. Auflage des „Krampusspektakel“ der Krippenstoana Bergteifön verwandelte sich der Obertrauner Gemeindeplatz wieder in einen echten Hexenkessel.

Elf Gruppen mit über 200 Perchten, Kramperln, braven Engerln und Nikoläusen verwandelten den Gemeindeplatz mit ihren prachtvoll geschnitzten Masken und zotteligen Gewändern mit lautem

Glockenlärm und viel Rauch in einen brodelnden Hexenkessel.

Den Beginn des Abends machte heuer die Obertrauner Kinderkrampusgruppe mit dem Heiligen Nikolaus und dem Knecht Ruprecht. Anschließend starteten die „Krippenstoana Bergteifön“ mit ihrer

Show und boten die anschließenden Gruppen den über 500 Besuchern mit ihren Darbietungen und Shows ein sehenswertes Spektakel.

Traditionell am 5. Dezember von Haus zu Haus!

Am 5. Dezember werden dann die „Krippenstoana Bergteifön“ gemeinsam mit dem Nikolaus von Haus zu Haus ziehen.

Anschließend treffen sich die 3 Passen der „Krippenstoana Bergteifön“ am Gemeindeplatz. Ab 19:30 Uhr gibt es wieder das bewährte Tee&Punschstandl mit musikalischer Umrahmung, ehe um 20:30 Uhr der Nikolaus auf den Gemeindeplatz kommt. Dann versammeln sich die Krampusse und beginnen mit ihrem höllischen Treiben. Auch eine „schlagfreie Zone“ wird wieder eingerichtet!

Anmeldungen notwendig: Der Nikolaus kommt ins Haus!

Vorher besteht die Möglichkeit, dass der Heilige Nikolaus und sein Gefolge die Kinder direkt zu Hause besucht. Anmelden kann man sich dafür bis 04.12.2025, 20:00 Uhr, bei Obmann Leo Putz.

Zahlreiche zottelige Gestalten waren beim „8. Krampus-Spektakel“ der Krippenstoana Bergteifön in Obertraun dabei!

Am 5. Dezember kommt der Nikolaus und die „Krippenstoana Bergteifön“ dann zu den Kindern ins Haus – anschließend gibt’s am Gemeindeplatz ein höllisches Treiben!