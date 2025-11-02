Am Samstag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Lauffen und Bad Ischl zu einem Verkehrsunfall auf der B145 alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei PKW und blockierten die Fahrbahnen der B145.

Eine verletzte Person wurde vom Roten Kreuz versorgt. Der mitalarmierte Notarzthubschrauber „Martin 3“ wurde glücklicherweise nicht benötigt. Ersthelfer leisteten vorbildliche Arbeit und legten somit den Grundstein für einen reibungslosen Einsatzverlauf.

Im Anschluss wurden die Fahrbahn gereinigt und die verunfallten Fahrzeuge mithilfe des Krans vom schweren Rüstfahrzeug einem Abschleppunternehmen übergeben. Für die Dauer des Einsatzes war die B145 für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Lauffen und der zweite Bereitschaftszug der Hauptfeuerwache Bad Ischl.

Bericht: BI d.F. Pilz Christian