Ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen ist am Samstagnachmittag beim Abstieg vom Erlakogel in Ebensee gestürzt. Der Wanderer verlor kurzzeitig das Bewusstsein und musste per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 68-Jährige startete am Samstag, dem 1. November 2025, gegen 9 Uhr vom Ortsteil Rindbach in Ebensee zu einer Wanderung auf den Erlakogel. Beim Abstieg gegen 15:35 Uhr, etwas unterhalb der Spitzelsteinalm, rutschte der Mann auf dem feuchten, rutschigen Untergrund aus und stürzte zu Boden.

Ersthelfer reagierten sofort

Zwei Wanderer, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, eilten dem Gestürzten zu Hilfe, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der 68-Jährige war kurzzeitig ohne Bewusstsein, konnte aber rasch medizinisch versorgt werden. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.

Quelle: LPD OÖ