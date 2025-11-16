Maggi Mair und Laura Streibl von der HAK Bad Ischl nahmen am YEPA Kick-off in Wien teil – einem spannenden Treffen junger Menschen, die unsere Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Im Rahmen des schulübergreifenden Nachhaltigkeitsgremiums Green Minds, an dem auch das BG/BRG Bad Ischl und die St. Gilgen International School beteiligt sind, stand der Austausch von Ideen und Projekten rund um Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.

Beim Entrepreneurship4Youth Festival im Wiener Rathaus und beim Entrepreneurship Summit im Haus der Industrie erhielten die Schülerinnen inspirierende Einblicke von erfahrenen Unternehmer*innen und Changemaker*innen aus ganz Österreich. YEPA – das Young Entrepreneurs Programme Austria – unterstützt Jugendliche dabei, ihre Ideen in konkrete Projekte zu verwandeln und unternehmerisches Denken mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden. Das Programm bietet jungen Menschen aus ganz Österreich eine Plattform, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und gemeinsam Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln.

Das Gremium Green Minds verfolgt das Ziel, Nachhaltigkeit im schulischen Alltag und darüber hinaus sichtbar zu machen – durch gemeinsames Handeln, kreative Projekte und gegenseitige Inspiration. Maggi und Laura werden dieses Engagement in den kommenden Monaten weiter vertiefen: In vier YEPA-Workshops in Linz arbeiten sie gemeinsam mit ihren Partnerschulen sowie mit Expert*innen aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Entrepreneurship an der Weiterentwicklung des Gremiums. Dabei bringen sie neue Ideen ein, um nachhaltiges Denken und Handeln an ihren Schulen noch stärker zu verankern.