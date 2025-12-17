Am Mittwoch kam es am Vormittag in St. Wolfgang bei Holzschlägerungsarbeiten zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann wurde beim Fällen eines Baumes vom Wipfel getroffen und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein Brüderpaar aus dem Bezirk Gmunden im Alter von 28 und 35 Jahren führte am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, gegen 9:40 Uhr in St. Wolfgang Holzschlägerungsarbeiten durch. Der 28-Jährige setzte bei einem Baum zum finalen Fällschnitt an und kündigte diesen Schritt seinem Bruder an.

Unfall trotz vorheriger Warnung

Trotz der Warnung und der vorherigen Abmachung, sich in Sicherheit zu begeben, kam der 35-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen zurück in den Gefahrenbereich und hantierte an einem bereits liegenden Baum.

Schwer am Kopf getroffen

Als der Baum fiel, wurde der 35-Jährige vom Wipfel am Kopf getroffen und dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

Quelle LPD OÖ