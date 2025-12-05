Zum 4. Mal wurde der UBC Vorchdorf mit der Austragung der Österreichischen Seniorenmeisterschaften presented by STUCO seitens des Österreichischen Verbandes beauftragt. An drei Tagen kämpften 80 Oldies um die begehrten Medaillen in der Vorchdorfer Sporthalle.

Die erfolgsgewohnten Vorchdorfer Oldies nutzten den Heimvorteil perfekt und holten sich 5 Gold-, 2 Silber- und 1 Bronzemedaille. Zum erfolgreichsten Spieler des Turniers krönte sich Dominik Kronsteiner. Der Lokalmatador gewann ohne Satzverlust seinen ersten Einzeltitel 40+. Als Draufgabe siegte Kronsteiner im Herrendoppel 40+ mit Clubkollegen Rene Höller (erster Titelgewinn) und im Mixed mit der Andorferin Maria Steinmann. Ina Tippelt konnte ihren Vorjahrestitel im Damendoppel 35+ mit der Andorferin Natalie Hofinger erfolgreich verteidigen und holte sich im Einzel als auch Mixed mit Clubkollegen Bernhard Gruber den Vizemeistertitel.

UBC Urgestein Harald Starl verteidigte mit dem Salzburger Thomas Aigner den Titel im Herrendoppel 60+ und sicherte sich seinen insgesamt 22 Seniorenmeistertitel. Im Einzel gewann er Bronze und zählt mittler weilen 58 Medaillen bei Senioren Staatsmeisterschaften.

Nicht nur die aktiven Spieler und Spielerinnen waren von der Veranstaltung begeistert – auch die Ehrengäste lobten das Veranstalterteam des UBC Vorchdorf. Neben ÖBV Präsident Wolfgang Noitz waren auch Vorchdorfs Bürgermeister Johann Mitterlehner, Landtagsabgeordneter Reinhard Ammer und Vorchdorfs Sportreferent Mario Mayr begeistert und freuten sich über die Erfolge der heimischen Athleten.