In Tiefgraben ist am späten Freitagvormittag eine 51-jährige Frau bei Baumfällarbeiten tödlich verunglückt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungskette konnten Notarzt und Rettung der Frau nicht mehr helfen.

Baum fällt in unerwartete Richtung

Am 12. Dezember 2025 wollte eine 51-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck gemeinsam mit ihrem 57-jährigen Ehemann in einem Waldstück eine etwa 20 Meter hohe Buche fällen. Während des Fällvorgangs blieb der Baum jedoch in einem anderen Baum hängen und stürzte anschließend in die entgegengesetzte Richtung.

Reanimationsversuche erfolglos

Die 51-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und wurde von der herabfallenden Buche getroffen. Ihr Ehemann leitete sofort die Rettungskette ein. Trotz umgehender Reanimationsversuche konnte der Notarzt jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.

Quelle LPD OÖ