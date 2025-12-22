Pfandl – die Pfandler Glöckler feiern 2026 ihr 70-jähriges Bestehen und blicken auf eine beeindruckende Tradition zurück. Gegründet wurde die Pass 1956 von Helmut Sams sen., Alfred Ferstl, Helmut Ferstl, Hermann Vidmar, Ernst Struber, Adi Hofauer und Wilhelm Grill. Seit damals ziehen die Glöckler jedes Jahr am 05. Jänner von Haus zu Haus – ein Brauchtum, das tief im Salzkammergut verwurzelt ist.

Die kunstvollen Kappen, für die die Pass weit über das Salzkammergut hinaus bekannt ist, entstehen in rund 400 Stunden Handarbeit. Auf einem Holzgestell aufgebaut und mit regionalen Motiven sowie Blumen verziert, wird die Kappe mit Kerzen zum Leuchten gebracht. Aktuell umfasst die Pass 20 Kappen. Zum Jubiläum wurde eine neue Jubiläumskappe geschaffen, die ab 2026 erstmals zu sehen sein wird. Neben den Kappenträgern begleiten sechs sogenannte Spione sowie ein Vorläufer den Lauf.

Der Glöcklerlauf führt alljährlich über eine Distanz von 18 Kilometern, bei dem die Glöckler zum Dank mit einem „Knixerl“ von Haus zu Haus ziehen. Vorläufer Markus Sams beschreibt seine Verbundenheit zum Brauchtum so: „Seit meinem fünften Lebensjahr bin ich als Glöckler unterwegs – schon als Kind hat mich der Zauber dieses Brauchtums tief berührt.“ Sams betont zudem, dass mittlerweile der Nachwuchs einen hohen Stellenwert hat: Seit 2022 verstärkt die Kinderpass der „kloan Pfandler“ mit 12 Kinderkappen das Geschehen. Die jungen Glöckler ziehen ebenfalls am 05. Jänner durch den Ort und tragen damit zur lebendigen Weiterführung der Tradition bei.

Jubiläumswochenende am 03. und 04. Jänner 2026

Zum Jubiläum laden die Pfandler Glöckler zu einem Festwochenende im Pfarrheim Pfandl ein: Am 03. Jänner 2026 findet ab 19:30 Uhr der 1. Pfandler Glöcklerball mit Barbetrieb, DJ, Punschstand und der „Knixerl“ Happy Hour (20:00–21:00 Uhr) statt. Am 04. Jänner 2026 folgt die traditionelle Kappenausstellung samt Frühschoppen von 10:00 bis 18:00 Uhr. Sämtliche Kappen der Erwachsenengruppe sowie der „kloan Pfandler“ sind in den Räumlichkeiten des Pfarrheims zu bestaunen. Kulinarisch wartet die „Glöckler-Henne“ (auch „to go“) und ganztägig Live-Volksmusik auf die Besucher.

Die Pfandler Glöckler verbinden seit sieben Jahrzehnten Handwerk, Gemeinschaft und gelebtes Brauchtum – und tragen dieses Erbe weiterhin stolz durch ihre Heimat.