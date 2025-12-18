Bad Ischl; Die Schüler:innen der Klassen 1B, 1D, 1E und 2D des Bad Ischler Gymnasiums haben heuer in der Adventzeit ein besonders bemerkenswertes Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung gesetzt: Sie initiierten einen umgekehrten Adventkalender. Statt – wie üblich – täglich ein kleines Geschenk zu erhalten, sammelten die Jugendlichen jeden Tag eine Sachspende für Frauen, die sich in finanziell belastenden Lebenssituationen befinden. Die gesammelten Spenden wurden gestern der Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut übergeben.

„Wir freuen uns sehr über diese Initiative der Schüler:innen! Gerade in einer Zeit, in der steigende Inflation, wachsende Wohnkosten und hohe Lebensmittelpreise den Alltag für viele Menschen – insbesondere für Alleinerziehende und Frauen in der Pension – zunehmend erschweren, können solche Beiträge eine spürbare Entlastung darstellen. Doch über den materiellen Wert hinaus senden die Jugendlichen damit ein starkes gesellschaftspolitisches Signal: Sie zeigen, dass sie nicht wegsehen, dass sie die sozialen Herausforderungen unserer Zeit erkennen, sich aktiv damit auseinandersetzen und neben den Sachspenden auch Solidarität und Mitmenschlichkeit schenken,“ zeigten sich die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle begeistert. Die Geschenke werden in den nächsten Wochen an Frauen in der Beratungsstelle weitergegeben.

„Ein herzliches Danke im Namen der Frauen an alle engagierten Schüler:innen und an Frau Mag.a Lisa Mayer-Lahnsteiner, sowie die Klassenlehrer:innen. die diese Initiative begleitet haben!“