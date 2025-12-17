Bei Schwerpunktkontrollen in Mondsee wurden Polizisten am Abend auf ein Ehepaar auf E-Scootern aufmerksam. Bereits aus größerer Entfernung war zu erkennen, dass der Mann einen Christbaum transportierte. Beide Lenker standen unter Alkoholeinfluss, beim Mann wurden zudem Anzeichen einer Suchtgiftbeeinträchtigung festgestellt.

Eine Polizeistreife führte am Abend des 16. Dezember 2025 in Mondsee Schwerpunktkontrollen durch. Dabei fiel den Beamten ein Ehepaar auf, das mit E-Scootern unterwegs war.

Christbaum auf E-Scooter transportiert

Bereits aus größerer Entfernung war zu erkennen, dass der Mann, ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, einen Christbaum vor sich hielt und diesen mit dem E-Scooter transportierte. In der Folge wurde eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt.

Alkohol- und Suchtgiftbeeinträchtigung festgestellt

Bei beiden Personen konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkotest ergab beim 38-Jährigen einen Wert von 1,38 Promille, bei seiner Ehefrau 1,16 Promille. Zusätzlich stellten die Beamten beim Mann Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtgift fest. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Aufgrund der festgestellten Übertretungen werden gegen beide Personen mehrere Anzeigen erstattet.

Quelle LPD OÖ