Obertraun; In der Dachsteingemeinde wird das alte Jahr alljährlich ganz traditionell verabschiedet.

Bereits am Sonntag, 28. Dezember 2025, findet das Altjahrverbrennen am Hallstättersee statt. Fernab von Stress und Hektik beginnt um 18 Uhr gemeinsam mit den Obertrauner Weisenbläsern die Fackelwanderung vom Festgelände Traunau durch den Winterwald zum Lagerfeuer ans Ufer des Hallstättersees. Dort wartet ein mystischer, unvergesslicher Abend. Speziell für Kinder ein Erlebnis mit Abenteuercharakter und auch kleineren Lagerfeuern zum Würstel grillen.

„Sorgen- und Wunschfeuer“

Symbolisch werden an diesem Abend beim „Sorgenfeuer“ die Ängste und Sorgen des vergangenen Jahres ins riesige Lagerfeuer geworfen. Die Wünsche, Gedanken und guten Vorsätze für das kommende Jahr aber kommen ins „Wunschfeuer“, damit sie in Erfüllung gehen.

Neujahrsblasen von Haus zu Haus!

Die Musikerinnen und Musiker der Ortsmusikkapelle Obertraun beschließen dann am 29. und 30. Dezember das alte Jahr mit dem Neujahrsblasen von Haus zu Haus.

Schon im Jahr 1897 führte eine Vorläuferkapelle unter dem klingenden Namen „Alpenlust“ diesen Brauch ein. Bis Mitte der 70er Jahre waren die Musikanten noch direkt zu Silvester unterwegs. Nun wünschen die Musikanten – aufgeteilt in drei Gruppen, bei jeder Witterung egal ob dichtes Schneetreiben, Regen, Wind oder klirrende Kälte – bereits am 29. und 30. Dezember ab Einbruch der Dämmerung musikalisch „a guats, nois Joahr“.

In der Nacht von 30. auf 31. Dezember treffen sich dann alle Musikanten um Mitternacht am Gemeindeplatz zum gemeinsamen Musizieren und um sich gegenseitig ein gutes, neues Jahr zu wünschen. Für alle Gäste, Freunde und Bekannte bildet ab 22.30 Uhr das Punsch- und Teestandl der OMK-Marketenderinnen am Gemeindeplatz einen beliebten Treffpunkt, um auf die Neujahrsbläser zu warten.

Neujahrsfeier in der Koppenbrüllerhöhle am 2. Jänner!

Am 2. Jänner lädt dann der Höhlenverein Hallstatt-Obertraun zur Neujahrsfeier in die Koppenbrüllerhöhle. Die Führungen starten beim Parkplatz Koppenrast und werden ab 16 Uhr laufend bis ca.18:30 Uhr angeboten.

Es gibt ein stimmungsvolles Programm, ua. mit einer Bläsergruppe beim Höhleneingang und heimischen Didgeridoospielern in der „Krokodilhalle“ im Inneren der Höhle. Ein Stand mit höhlenkundlichen Informationen ist ebenso vertreten wie heiße Getränke, die sowohl die Stimmung bei den mitunter tiefen Temperaturen zu heben vermögen als auch gelegentliche Wartezeiten verkürzen.

Veranstaltungshöhepunkte zum Jahreswechsel in Obertraun:

+ Altjahrverbrennen am Hallstättersee: Sonntag, 28.12.2025, 18 Uhr Treffpunkt Festplatz Obertraun, anschließend Fackelwanderung zum Hallstättersee ins Strandbad Obertraun;

+ Neujahrsblasen in Obertraun von Haus zu Haus:

Montag, 29.12.2025: Ortsteile Reith, See und Winkl;

Dienstag, 30.12.2025: Ortsteil Brand sowie Ortsmitte;

+ Altjahresständchen der Ortsmusikkapelle Obertraun: Dienstag, 30.12.2025 um 24 Uhr, ab 22:30 Uhr heiße und kühle Getränke am Gemeindeplatz – um Mitternacht gemeinsames Musizieren der 3 Neujahrsbläser-Passen;

+ Neujahrsfeier in der Koppenbrüllerhöhle: Freitag, 02.01.2026, mit Fackelzug zum Höhleneingang und Führung durch die Koppenbrüllerhöhle zwischen 16-ca.18:30 Uhr, Abmarsch der Führungen vom Gasthaus Koppenrast;