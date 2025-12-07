Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenz um 23:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein voll besetzter PKW war gegen eine Mauer gerkracht.

Einsatzleiter Wolfgang Schachl berichtet von der Lage beim Eintreffen: „Ein mit fünf Jugendlichen besetzter PKW war am rechten Fahrbahnrand in eine Gesteinsmauer gekracht, hob ab und flog auf die andere Straßenseite, dort wurde eine Gartenmauer und ein Baum umgerissen. Alles fünf Insassen konnten sich selbst befreien.“

Felge von Vorderachse ausgerissen

Beim Aufprall auf die Gesteinsmauer wurde die rechte Felge völlig von der Vorderachse abgerissen und in ein angrenzendes Bachbett geschleudert. Nach dem Aufprall auf die Gartenmauer stürzte diese um und der PKW kam darauf zum Stehen.

Eine Person verletzt

Die Feuerwehrleute reinigten die Straße und den Straßengraben von den Wrackteilen. Eine Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz ins Krankenhaus transportiert. Für den Abtransport des Unfallfahrzeugs wurde eine Bergeunternehmen mit Kran alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenz stand mit 13 Personen im Einsatz. Der Einsatz konnte nach rund 2 Stunden beendet werden.

Quelle: Christian Stoxreiter / AFK Mondsee