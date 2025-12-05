Auf der Passauer Straße im Gemeindegebiet von Manning ist es in Freitagfrüh zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 58-jähriger Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 5. Dezember 2025 gegen 5:00 Uhr mit seinem Pkw auf dem Güterweg Pichl im Bereich Wolfshütte in Richtung Passauer Straße. Als er bei einer Kreuzung in Richtung Attnang-Puchheim einfuhr, kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Pkw.

Zweiter Lenker aus Bezirk Vöcklabruck beteiligt

Das zweite Fahrzeug wurde von einem 38-jährigen Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck gelenkt, der in Richtung Ottnang am Hausruck unterwegs war. Ein zufällig vorbeikommender Lenker verständigte unmittelbar nach dem Unfall die Einsatzkräfte.

Trotz Reanimation verstorben

Der 58-jährige Unfalllenker erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz längerer Reanimationsmaßnahmen durch das Notarztteam noch an der Unfallstelle verstarb. Der 38-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Passauer Straße gesperrt

Die Passauer Straße war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, so die Polizei.