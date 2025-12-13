Insgesamt 12 Krippen (Incl. Pfarrkirche und Naturmuseum Salzkammergut) können in der Zeit von 25.12.2025 bis 2.2.2026 besichtigt werden. Und da gehört unbedingt als Station die Familie Franz Stüger „vulgo Ka°librenner Krippe“ in der Heisslfeldstraße 26 in Ebensee nahe der Feuerkogelseilbahn Talstation dazu. Im Vorraum des Wohnhauses sind in liebevoll gestalteten Vitrinen Stationen rund um das Krippengeschehen aufgebaut und dann öffnete sich die Tür zu wohl einer der größten Krippen des Salzkammergutes. Unbeschreiblich was der Krippenvater in mühevoller Kleinarbeit jährlich in 3-4 Wochen geschaffen hat. Ca. 900 Figuren und Tiere haben in der Krippe Platz gefunden. Auch viele Häuser und Hütten des Salinenortes Ebensee finden ihren Platz und werden von Franz Stüger namentlich genannt. Die typischen Figuren einer Salzkammergut Krippe incl. der Salzschiffer auf der Traun, der Arbeiter im Salzbergwerk, der Salinenkapelle, Holzfäller, Vogelfänger und und sind in der Krippe zu finden! Man könnte stundenlang schauen und findet immer wieder Neues. Ab 27.12.205 bis 2.2.206 wochentags von 13:00 bis 18:00 Uhr oder gegen Voranmeldung unter 0664/8217495 auch vormittags können Sie die riesengroße Landschaftskrippe von Franz STÜGER bewundern und sicher auf alle Fragen eine passende Antwort bekommen! Viel Spaß und Freude bei der Kripperlroas.