In feierlichem Rahmen fand heute Nachmittag, 4. Dezember 2025, die Barbarafeier des Pumpspeicherkraftwerks der Energie AG in Ebensee statt. Die traditionelle Messe mit anschließendem Mineurspruch und Barbaraschuss unterstrichen die Bedeutung der Schutzpatronin. Die Feier stand auch heuer wieder ganz im Zeichen von Tradition, Gemeinschaft und technischem Fortschritt.

Gemeinsam mit Tunnelpatin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, Energie AG-Aufsichtsratsvorsitzendem Markus Achleitner, der Ebenseer Bürgermeisterin Sabine Promberger, der ausführenden Baufirma PORR sowie dem Vorstand der Energie AG wurde die traditionelle Barbarafeier gefeiert.

„Die Leistungen der Mineure und aller hier im und am Pumpspeicherkraftwerk Ebensee tätigen Personen verdienen unseren höchsten Respekt. Ihr Engagement unter herausfordernden Bedingungen schafft einen Beitrag von unschätzbarer Bedeutung für die Energiezukunft Oberösterreichs und damit für uns alle. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein unfallfreies Arbeiten und möchte mich aufrichtig für Ihren Einsatz bedanken. Glück auf!“, so Tunnelpatin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.

„Die Energie AG erweist sich mit dem Pumpspeicherkraftwerk Ebensee als ‚Oberösterreich-Batterie‘ einmal mehr als Tempomacher der Umsetzung der Energiewende in unserem Bundesland. Unser Landesenergieversorger steht für Zukunftsfähigkeit und Verwurzelung auf der Basis fester Werte, wie auch die heutige Feier zu Ehren der Heiligen Barbara zeigt: An ihrem Festtag folgen wir der Tradition der Bergleute und bitten um den Segen der Schutzpatronin“, betont Energie AG-Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner.

„Mit dem Pumpspeicherkraftwerk Ebensee setzen wir als Energie AG einen klaren Schritt in Richtung erneuerbare Energiezukunft. Es wird künftig als ‚grüne Batterie‘ Oberösterreichs fungieren und eine Schlüsselrolle für die Transformation der Energieversorgung einnehmen. Die Barbarafeier ist Zeichen dafür, wie eng Tradition, Gemeinschaft und technischer Fortschritt miteinander verbunden sind“, sagt Energie AG-CEO Leonhard Schitter.

„Jedes Tunnelbauprojekt ist ein spannendes Unterfangen und die Arbeiten in Ebensee sind es ganz besonders. Unsere Tunnelbauer errichten zum Beispiel gerade unter extremsten geologischen Bedingungen und Hochgebirgsverhältnissen einen Schrägschacht mit 61 Grad, sie wehren Wasserzutritte beim Ausbruch der Hohlräume ab und vollbringen unter engen Platzverhältnissen logistische Meisterleistungen. Sie leisten Tag für Tag hervorragende Arbeit. Wir sind stolz, damit ein einzigartiges Bauwerk zu errichten, das als Pumpspeicherkraftwerk ganz Österreich der Energiewende näherbringt“, so Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR AG.

Im Mittelpunkt der Feier stand die Heilige Messe mit dem Ebenseer Pfarrer Alois Rockenschaub. Die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Sie soll beim Tunnel- und Stollenbau für einen unfallfreien Ablauf sorgen und allen am Bau Beteiligten Glück bringen.

An der Barbarafeier teilgenommen haben rund 250 Mitarbeiter:innen und Mineure der Baufirma PORR, das Projektteam der Energie AG Oberösterreich, Vertreter:innen des Energie AG-Aufsichtsrates, der Andritz Hydro, der Behörden, der Planungsbüros und Sachverständige.

Musikalisch umrahmt wurde die Barbarafeier von der Salinenmusik Ebensee und einer Abordnung der Energie AG Musik.