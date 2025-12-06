Bad Ischl/ Wien. Die BHAK/BHAS Bad Ischl zählt seit Ende November offiziell zum Kreis der „Botschafterschulen des Europäischen Parlaments“. Als eine von 15 neu ausgezeichneten Bildungseinrichtungen aus ganz Österreich erhielt sie die Ernennungsurkunde bei einer feierlichen Zeremonie im „Haus der Europäischen Union“ in Wien. Überreicht wurde die Auszeichnung vom Europaabgeordneten Andreas Schieder.

Mit der Auszeichnung werden europäische Themen stärker im Schulalltag verankert, um sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte für die Arbeit und Bedeutung der Europäischen Union zu sensibilisieren. Ziel des Programms ist es, jungen Menschen Wege aufzuzeigen, wie sie sich aktiv in EU-Prozesse einbringen können.

Für die Ischler Handelsakademie bedeutet der Titel gleichzeitig eine besondere Chance: Durch Besuche, Seminare und EU-Projekte eröffnet sich für Schülerinnen und Schüler ein direkter Bezug zu Europa, um damit die EU greifbar und erlebbar zu machen.