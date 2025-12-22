Was wäre der Advent ohne urige Standl, dem Duft von heißem Glühwein und musikalischen Klängen? Der traditionelle Nusserlmarkt ging am vergangenen 4. Advent-Wochenende in die finale Runde und bot all das im besonderen Ambiente der Schwanenstädter Kirchengasse. Das Inbrunst Quintett, seit gut einem Jahr bestehend und seither weltberühmt in Rüstorf, erfreut sich mittlerweile auch in den Nachbargemeinden immer stärker werdender Bekanntheit.

Bereits am Familien-Genussadvent der Destillerie Parzmair, als auch beim Adventmarkt im Schloss Puchheim waren die fünf begeisterten Musikerinnen und Musiker live zu erleben und begeisterten das Publikum mit ihren abwechslungsreichen, herzerwärmenden und vor allem inbrünstigen Darbietungen.

Am Nusserlmarkt bestand das Programm, passend um das Warten auf das Christkind zu verkürzen, aus 24 sorgfältig ausgewählten Liedern aus Österreich und dem Rest der Welt.

Breit gefächert, traditionell und grundehrlich, ohne viel Drumherum – so ist das Inbrunst Quintett. Es ist sofort erkennbar: die Fünf sind wirklich aus ganzem Herzen und mit Leib und Seele dabei.