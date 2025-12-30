Dienstagmittag wurden die Feuerwehren Lauffen, Bad Ischl, Pfandl und Bad Goisern zu einem Verkehrsunfall mit Personenrettung nach Lauffen alarmiert. Bei einer Kollision in einer Kurve der B145 stießen insgesamt drei Fahrzeuge zusammen.

Entgegen ersten Meldungen wurde zum Glück niemand im Auto eingeklemmt. Insgesamt mussten drei Insassen von den Sanitätern des Roten Kreuzes erstversorgt und ins Krankenhaus zur weiteren Versorgung verbracht werden. Somit beschränkte sich die Aufgabe der angerückten Kräfte auf die Absicherung der Unfallstelle, der Sicherstellung des Brandschutzes, der Bergung der PKWs und die Reinigung der Unfallstelle.

Mit dem Kran von „WLF Bad Ischl“ wurden zwei Fahrzeuge von der Unfallstelle gehoben und an ein Abschleppunternehmen übergeben. Das dritte Auto wurde beim Crash nur leicht beschädigt und konnte weiterfahren.

Während den Aufräumarbeiten kam es zu erheblichen Behinderungen auf der Hauptverkehrsader des inneren Salzkammergutes. Im Einsatz standen die Feuerwehren Lauffen, Bad Ischl, Pfandl und Bad Goisern, mehrere Streifen der Polizei, das Rote Kreuz mit mehreren Fahrzeugen und dem Notarzt, sowie ein Fahrzeug des Abschleppdienstes und die Straßenmeisterei Bad Ischl.