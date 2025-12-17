In Ohlsdorf standen am Mittwochvormittag drei Feuerwehren bei einem kleineren Brand auf einem Bauernhof im Einsatz.

Die Feuerwehr wurde vorerst zu einem Brandverdacht alarmiert, welcher sich den Einsatzkräften der Feuerwehr nach dem Eintreffen am Einsatzort rasch bestätigt. Zwei weitere Feuerwehren wurden im Zuge der Alarmstufenerhöhung auf Alarmstufe 1 nachalarmiert. Im Bereich einer Hackschnitzelförderschnecke ist es offenbar aus noch unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen.

Der Bereich wurde von den Einsatzkräften freigelegt, das Heizmaterial ausgeschaufelt und ins Freie gebracht. Die Feuerwehr konnte dann rasch „Brand aus“ vermelden. Verletzt wurde niemand.

Quelle: laumat/Matthias Lauber