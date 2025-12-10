An der Handelsakademie Bad Ischl fand Ende November eine rundum gelungene Anti-Doping-Woche statt. Höhepunkt war der Vortrag der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA), der den Schülerinnen und Schülern eindrucksvoll die Gefahren und Folgen von Doping aufzeigte. Ergänzt wurde das Programm durch informative Videos, einen themenspezifischen Podcast sowie eine schulweite Umfrage, die wertvolle Einblicke in das Bewusstsein der Jugendlichen lieferte. Kreative Plakate, die in den Fluren präsentiert wurden, rundeten die Aktion ab und sorgten noch Tage später für Gesprächsstoff.

Die Woche hat entscheidend dazu beigetragen, das Wissen der Schülerinnen und Schüler zu vertiefen und eine klare Haltung für Fairness und sauberen Sport zu fördern.