Vergangenen Sonntag kam es am späten Nachmittag im Gemeindegebiet von Bad Goisern zu einer gefährlichen Drohung mit einem Messer auf einem Parkplatz vor einem Gastlokal. Wie die Polizei heute bekannt gab. wurde ein 41-jähriger Mann in weiterer Folge festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.

Bedrohung auf Parkplatz vor Gastlokal

Am 21. Dezember 2025 gegen 16:30 Uhr soll ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden drei Männer im Alter von 36, 34 und 22 Jahren auf einem Parkplatz vor einem Gastlokal mit einem Messer bedroht haben. Die Drohung richtete sich dabei hauptsächlich gegen einen 22-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmunden.

Zuvor am Telefon mit dem Umbringen bedroht

Bereits vor dem Zusammentreffen soll der 41-Jährige den 22-Jährigen mehrfach telefonisch mit dem Umbringen bedroht haben. Im Zuge der Auseinandersetzung entriss ein 34-Jähriger dem Angreifer das Messer. Dabei zog er sich leichte Schnittverletzungen zu.

Mann mit Auto zu Boden gestoßen

Nach dem Vorfall fuhr der 41-Jährige mit seinem Pkw rückwärts davon. Dabei stieß er den 34-jährigen Mann aus dem Bezirk Linz-Land zu Boden und schleifte ihn mehrere Meter mit. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und begab sich selbstständig ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Täter meldet sich selbst bei Polizei

Der 41-Jährige fuhr anschließend selbst zur Polizei und erstattete Anzeige wegen gefährlicher Drohung gegen die drei anderen Beteiligten. Im Zuge der Ermittlungen der Polizei Bad Ischl stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Angreifer um den 41-jährigen Anzeiger selbst handelt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 41-Jährige festgenommen und in die zuständige Justizanstalt eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ