Mit regionalen Christbäumen aus nachhaltiger Aufzucht und persönlicher Beratung steht der Forsthof Eder auch heuer wieder für echte Weihnachtsqualität aus dem Salzkammergut.

Wenn der Duft von Tannennadeln die Vorfreude auf Weihnachten weckt, beginnt beim Forsthof Eder die wohl schönste Zeit des Jahres. Der traditionsreiche Forstbetrieb im Herzen des Salzkammergutes steht seit Jahrhunderten für nachhaltige Forstwirtschaft und gelebte Familiengeschichte. Das „Platzergut“, erstmals 1632 urkundlich erwähnt, ist bis heute in Familienbesitz – ein Erbhof, der Generationen verbindet.

Neben der klassischen Forstwirtschaft hat sich der Forsthof Eder in den vergangenen Jahren auf die Aufzucht hochwertiger Christbäume spezialisiert. Mit viel Erfahrung, Geduld und Liebe zur Natur wachsen hier Christbäume, die durch ihre Qualität, Frische und Natürlichkeit überzeugen.

Christbaumverkauf Dezember 2025

Auch im Dezember 2025 lädt der Forsthof Eder wieder zum Christbaumkauf an mehreren Standorten im Salzkammergut ein.

Scharnstein – ab Hof

Der Verkauf ab Hof in Scharnstein startet ab sofort und ist täglich – auch sonntags – von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Ein besonderes Highlight: Das Aussuchen des Christbaums direkt in der Kultur ist wieder möglich. An den Wochenenden 13. und 14. Dezember sowie 20. und 21. Dezember werden Besucher zusätzlich mit Kinderpunsch, Glühmost und Hot Tonic verwöhnt – ideal für einen vorweihnachtlichen Familienausflug.

Gmunden – neuer Standort

In Gmunden ist der Forsthof Eder heuer an einem neuen Standort vertreten: gegenüber dem Strandbad, auf Höhe der Einfahrt zum Toscanapark. Der Verkauf findet von 10. bis 23. Dezember, täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr statt.

Vorchdorf – Feuerwehr Vorchdorf, Schlossplatz 1

Von 11. bis 23. Dezember werden Christbäume auch in Vorchdorf angeboten.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 13:00 bis 17:00 Uhr,

Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr.

Am 22. und 23. Dezember ist zusätzlich von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Traunkirchen – Bräuwiese

In Traunkirchen ist der Forsthof Eder von 5. bis 23. Dezember, täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr auf der Bräuwiese anzutreffen.

Ebensee – Bildungszentrum Salzkammergut

In Ebensee findet der Verkauf im Bildungszentrum Salzkammergut, Webereistraße 6, an folgenden Terminen statt: 9. bis 12. Dezember sowie 15. bis 20. Dezember.

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 16:30 Uhr,

Freitag und Samstag von 9:00 bis 14:00 Uhr.