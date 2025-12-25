Mittwoch kam es am späten Nachmittag auf der L 1268 im Gemeindegebiet von Manning zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.

Eine Frau wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Einer der Fahrzeuglenker war laut Polizei betrunken.

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte am 24. Dezember 2025 gegen 17:00 Uhr seinen Pkw auf der L 1268 im Gemeindegebiet von Manning. Zur selben Zeit war ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Im dortigen Bereich kam es zur Kollision der beiden Pkw.

Beifahrerin eingeklemmt – zwei Kleinkinder auf der Rückbank

Durch den Zusammenstoß wurde die 61-jährige Beifahrerin des 64-Jährigen im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Pkw befreit werden. Zwei Kleinkinder im Alter von ein und vier Jahren, die sich auf der Rücksitzbank des Fahrzeugs befanden, blieben ebenso unverletzt wie der 64-jährige Lenker.

Alkoholtest verlief positiv

Ein beim 42-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. (Quelle LPD OÖ)