Die Fußball HAK/HAS Bad Ischl war Anfang Dezember wieder einmal zu Gast in der deutschen Bundesliga: Der Besuch des Bundesligaspiels zwischen FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen war nur eines von vielen Highlights. „Noch wichtiger sind die Spiele im Rahmen dieser Exkursion, die unsere Schüler bestreiten, damit sie auch internationale Erfahrungen sammeln können“, betont man vonseiten der Fußball-Koordinatoren der Schule.

Die Spiele gegen die U15 von FC Heidenheim, gegen die U16 von SV Mergelstetten und die U16 von SpVgg Unterhaching waren nicht nur äußerst lehrreich, sondern auch sehr wichtig für die sportliche und menschliche Weiterentwicklung der jungen Fußballer.