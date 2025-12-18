In Kirchham ist es heute Nachmittag zu einem Großbrand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Lagerhalle, in der Holz, Holzspäne und Maschinen gelagert waren, in Brand. Das Gebäude brannte vollständig aus.

FF Gschwandt

Seit etwa 15.30 Uhr standen insgesamt acht Feuerwehren mit 137 Einsatzkräften und 19 Fahrzeugen im Einsatz. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Objekte verhindert werden.

FF Kirchham

Laut Bezirks-Feuerwehrkommandant Thomas Dreiblmeier ist der Brand mittlerweile unter Kontrolle. Derzeit führen die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.