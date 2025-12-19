Bad Ischl; Der Soroptimist International Club Bad Ischl hat der Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut Einkaufsgutscheine im Wert von € 1.000,– für Frauen in Not zur Verfügung gestellt.

„Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende des Clubs und geben die Gutscheine gerne an Frauen weiter, die sie dringend benötigen“, so Lydia Linortner MA, Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut.

Dass diese Gutscheine dringend gebraucht werden, bestätigen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle eindringlich:

„Die Not ist groß. Viele Frauen können trotz Einkommen ihre laufenden Kosten kaum decken und schon gar keine Rücklagen für schwierige Zeiten bilden. Die schweren Zeiten sind jetzt, und für viele ist aktuell keine finanzielle Verbesserung in Sicht. Daher sind diese Gutscheine ein wunderbares und sehr wertvolles Geschenk.“

Die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle bedanken sich im Namen der betroffenen Frauen sehr herzlich bei den engagierten Frauen des Soroptimist International Club Bad Ischl für diese wichtige und konkrete Unterstützung.

Es ist großartig, dass es hier in der Region so viele engagierte Menschen gibt, die immer wieder an uns und unsere Arbeit denken und uns mit Spenden oder Lebensmittelgutscheinen versorgen, die wir dann sehr gerne weitergeben!