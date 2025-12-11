Bad Ischl. Wie sieht die Welt der Wirtschaft hinter den Kulissen aus? Diese Frage konnten die Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs der HAK Bad Ischl im Rahmen einer Exkursion eindrucksvoll beantworten. Ziel der Initiative ist es, die Brücke zwischen Schule und Wirtschaft zu schlagen und praxisnahe Einblicke in führende Unternehmen der Region zu ermöglichen.

Erster Stopp: ATOMIC in Altenmarkt

Der Tag begann mit einem Besuch bei ATOMIC, Österreichs größtem Skiproduzenten. In einer spannenden Führung – aufgeteilt in zwei Gruppen – erhielten die Jugendlichen einen detaillierten Einblick in die Produktion und den Aufbau eines Skis. Besonders beeindruckend waren die Unterschiede zwischen den einzelnen Skitypen: vom hochpräzisen Weltcup-Ski bis hin zum Kinderski. Die Schülerinnen und Schüler konnten hautnah erleben, wie Innovation, Technologie und Handwerkskunst zusammenwirken, um Spitzenprodukte für den internationalen Markt zu schaffen.

Weiterflug: Flughafen Salzburg

Nach dem sportlichen Highlight ging es weiter zum Flughafen Salzburg. Dort erwartete die Gruppe eine umfassende Führung inklusive Sicherheitskontrolle und einem Besuch bei der Flughafenfeuerwehr. Die Jugendlichen erfuhren, wie komplex die Abläufe hinter einem reibungslosen Flugbetrieb sind – von der Logistik bis zur Sicherheit.

Abschluss bei AIRLINK

Den krönenden Abschluss bildete der Besuch bei AIRLINK, einem Unternehmen am Flughafen Salzburg, das sich auf Pilotenausbildung und private Charterflüge spezialisiert hat. Hier bekamen die Schülerinnen und Schüler einen exklusiven Einblick in die Ausbildung von Piloten und die Welt der Business- und Privatfliegerei.

Praxis trifft Theorie

„Solche Exkursionen sind für unsere Ausbildung von unschätzbarem Wert“, betont der prov. Leiter der HAK Bad Ischl Mag. Otto Ahammer. „Die Verbindung von theoretischem Wissen mit praktischen Erfahrungen macht unsere Schülerinnen und Schüler fit für die Anforderungen der modernen Wirtschaft.“

Die BHAK und PS Bad Ischl steht für eine Ausbildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Perspektiven eröffnet.