Am vergangenen Samstag konnte der 96. Kinderschwimmkurs der Wasserrettung Ebensee im Hallenbad Ebensee abgeschlossen werden. Stolze 57 Kinder konnten an den letzten 5 Samstagen herausragende Fortschritte erzielen.

Unter Ihnen konnten 15 Pinguinschwimmer und 7 Freischwimmer erfolgreich ablegen! Ein herzliches Dankeschön an unsere freiwilligen Helfer. Ohne ihren Einsatz wäre die Durchführung der Schwimmkurse nicht möglich gewesen.

Der nächste Schwimmkurs findet voraussichtlich im Frühjahr 2026 statt. Nähere Informationen folgen.