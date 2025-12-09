Am letzten Übungsabend machten die Kids der Jugendgruppe der Hauptfeuerwache Bad Ischl große Augen, als plötzlich die Hundskoglpass samt Nikolaus vor dem Gerätehaus stand. Der Nikolaus fand in seinen Worten viel Lob für die engagierten Jungflorianis und freute sich über die 16 anwesenden Mitglieder und deren Aktivität in der Feuerwehr. Natürlich schenkte er den Kindern ein Sackerl mit reichlich Obst, Nüssen und Süßigkeiten. Im Anschluss durften seine Knechte, die bösen Krampusse, noch den einen oder anderen Schrecken verbreiten. Der Abend klang für die Retter von Morgen und deren Betreuern bei einer gemeinsamen Jause aus. Die Jugendgruppe der Hauptfeuerwache bedankt sich für den Besuch.