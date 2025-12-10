Traditionell fand am 7. Dezember die Jahreshauptversammlung der Bergrettungsortsstelle Obertraun statt. Die Veranstaltung war gut besucht – neben den Kameraden der Ortsstelle durften wir auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Vertreter der Landesleitung, Polizei, Feuerwehr sowie unseren Bürgermeister.

In den Berichten wurde ein Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben: Veranstaltungen, Übungen und mehrere Einsätze prägten die Arbeit der Ortsstelle. Die Referenten präsentierten ihre Informationen anschaulich und mit vielen Bildern.



Der Ortsstellenleiter bedankte sich herzlich bei allen engagierten Mitgliedern für die beeindruckende Leistung von über 4.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit im Dienste des Nächsten.

Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Helferinnen beim vergangenen Flohmarkt – ohne die tatkräftige Unterstützung unserer Damen und Unterstützer wäre die Durchführung nicht möglich gewesen.

Die Bergrettungsortsstelle Obertraun wünscht allen schöne Feiertage und unfallfreie Touren in den Bergen der Dachsteingemeinde.