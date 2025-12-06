„Mit dem Spatenstich durch den Vorstand der INKOBA Salzkammergut Nord wurde am Dienstag, 3.12. der Start der nächsten Ausbauphase des INKOBA Gebiets in Vorchdorf Feldham eingeleitet“, freut sich INKOBA Salzkammergut Nord Obmann Bgm Ingo Dörflinger über den nun erreichten Meilenstein. „In den nächsten Jahren wird das 17ha große Gebiet um durchschnittlich 10 Meter tiefer gelegt. Damit kann einerseits das am Standort vorhandene Kiesvorkommen genutzt werden und andererseits anschließend das Betriebsbaugebiet in einer landschaftlich sehr verträglichen Weise realisiert werden“, erläutert Obmann Dörflinger die anstehenden Aktivitäten.

Zusätzliche Flächen in verkehrsgünstiger Lage

Im INKOBA Gebiet in Vorchdorf Feldham haben sich in den letzten Jahren schon einige Betriebe angesiedelt und die Nachfrage nach weiteren Flächen ist konstant groß. Der INKOBA Standort in Vorchdorf umfasst in Summe 21,5ha, wovon 4,5 ha schon verbaut sind und die weiteren 17ha nach erfolgter Absenkung in den nächsten Jahren für Betriebsansiedlungsprojekte zur Verfügung stehen. Damit wird auch gewährleistet, dass Betriebe aus der Region ausreichend Erweiterungsflächen in der Region finden und somit im Wachstum nicht gebremst sind. „Der Standort soll somit sowohl für regionale Produktionsunternehmen im Wachstum als auch für Unternehmen, die einen zentralen Österreich-Standort in verkehrsgünstiger Lage suchen, beste Rahmenbedingungen bieten „, erläutert Bgm Hans Mitterlehner als Bürgermeister der Standortgemeinde Vorchdorf.

INKOBA Salzkammergut Nord – eine zukunftsweisende interkommunale Kooperation

Die breite regionale Verankerung der INKOBA Salzkammergut Nord wird auch beim Spatenstich durch die Vertreter der 11 Mitgliedsgemeinden untermauert. Schon im Jahr 2017 hat man sich dafür entschieden, die Betriebsansiedlungsagenden gemeinsam interkommunal zu betreiben und so den Wirtschaftsraum Salzkammergut bestmöglich voranzubringen. Es wurde erkannt, dass derartige Vorhaben nur in einer regionalen und interkommunalen Kooperation erfolgreich sein können. Ein Projekt von 11 Gemeinden in Kooperation mit der WKO Gmunden und der Wirtschaftsagentur des Landes OÖ mit Weitsicht und langfristiger Perspektive!